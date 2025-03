Togtrafikken er i gang igjen på Østlandet – fortsatt forsinkelser og innstillinger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Isabel Müller Eidhamar

– Vi beklager ulempene dette har skapt, skriver Bane Nor på sine nettsider klokken 09.20.

En signalfeil på fjernstyringen av togene ved togledelsen i Oslo førte til store problemer lørdag morgen.

Det rammet en rekke toglinjer, deriblant togene som skulle kjøre til Rena der Birkebeinerrennet pågår, og toget til Hafjell der det er verdenscuprenn i langrenn i dag. Også folk som planla å ta flytoget eller Gardermobanen til Oslo lufthavn i morgentimene, hadde trøbbel.

– Nå er det i orden igjen. Men vårt finslepne system er ulage en stund til før ting går seg til. Det blir fortsatt følgeforsinkelser og innstillinger, før det gradvis går tilbake til normalen, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB like før klokken 9.30.

Ikke full oversikt

Det er ikke klart nøyaktig hvor mange tog som har blitt innstilt eller som rammes av forsinkelser.

– Det er selvfølgelig noen som er rammet, som vi må beklage ulempene overfor, sier Nordli.

Han tror imidlertid at folk kan regne med at togene går utover dagen.

– Utfordringen er at togene ikke er på rett plass til å begynne å kjøre etter rutene sine, men man skal komme fram om man drar nå, sier han, men understreker at det er forsinkelser.

– Svært krevende

Togselskapet SJ var blant dem som ble rammet av lørdagenes togkaos. Deres tog som skulle gå til Hafjell og verdenscupen, ble forsinket.

– Våre tog går nå, og toget til Hafjell har forlatt stasjonen, men er litt forsinket. Toget fra Oslo S til Trondheim har også kjørt, men vi har mye forsinkelser, sier kommunikasjonsdirektør Randi Ness i SJ til NTB like før klokken 09.30.

Hun er glad for at togtrafikken er i gang igjen, men er oppgitt over alt togkaoset de siste månedene.

– Det er en svært krevende situasjon for oss og andre togselskap når det igjen blir stans. Det er ikke lenge siden togstansen første juledag, og denne typen stopp er utrolig frustrerende og krevende, særlig for kundene våre, sier hun.

Rammer en rekke tog

Det tok en stund før feilen lørdag morgen ble oppdaget. Togselskapene jobbet i morgentimene på spreng for å sikre alternativ transport for sine reisende.

– Det kan hende enkelte benytter seg av buss i tillegg, sier Nordli i Bane Nor.

Reisende må belage seg på forsinkelser og innstillinger utover dagen. Det rammer en rekke toglinjer, deriblant på Kongsvingerbanen, Hovedbanen, Dovrebanen, Flytoget, Rørosbanen, Gardermobanen, Bergensbanen, Gjøvikbanen, Follobanen, Østfoldbanen og Sørlandsbanen, ifølge Bane Nors oversikt.

Skal man ut å ta tog i dag bør man følge med på oppdatert reiseinformasjon fra togselskapet man reiser med, lyder oppfordringen