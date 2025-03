Forfatterkollegaer om Dag Solstad: – Helt uvurderlig for norsk litteratur

– Han har vært helt uvurderlig for norsk litteratur så lenge, sier forfatter Vigdis Hjorth til TV 2.

Dag Solstad døde fredag. Han ble 83 år gammel.

– Det har vært berikende for norsk litteraturarv å ha et sånt menneske med et sånt blikk på tilværelsen, sier Hjorth, som mener at Solstads blikk på politikk, kultur og samfunn var noe helt eget.

– Et stort tap

Til Dagsavisen sier mangeårig venn og forfatterkollega Espen Haavardsholm at savnet allerede er veldig sterkt.

– Vi hadde et veldig nært og langt vennskap, helt siden 1965. Han var jo en forfatter jeg beundret fra første stund. Dag har vært en ledestjerne i mitt liv, sier Haavardsholm.

Forfatter og venn Espen Haavardsholm sørger over Dag Solstads bortgang. (Mimsy Møller)

Tidligere lørdag ble han oppringt av Solstads kone med dødsbudskapet.

– Det var veldig trist. Jeg var jo klar over at han har vært syk en stund, men likevel kom det brått på for meg.

Haavardsholm hyller Solstads forfatterskap.

– At han nå er død er et stort tap for norsk litteratur. Han var den store forfatteren i sin generasjon, og blir stående som en klassiker. Dag var enestående i både hans humor og alvor, som er blitt stående som en legering i de beste romanene hans. Nye generasjoner vil oppdage hans bøker, spår han.

– Sær, særegen, intelligent og morsom

Skuespiller Ane Dahl Torp gestaltet rollefiguren Nina Skåtøy i filmatiseringen av «Gymnaslærer Pedersen» i 2006. Filmen ble hennes store gjennombrudd og ga henne en Amandapris for beste kvinnelige skuespiller.

Ane Dahl Torp figurerte sentralt i «Gymnaslærer Pedersen» i 2006. Foto: Motlys / NTB (unknown/NTB kultur)

– Dette var veldig trist, nå ble jeg oppriktig lei meg. Jeg snakket om ham senest onsdag da jeg var på besøk hos en kollega og jeg fant bøker av ham i bokhyllen hennes, sier Dahl Torp til Dagsavisen.

For henne er det å lese Solstads bøker som å komme hjem, forklarer hun.

– Ja, jeg får en slik følelse når jeg leser hans sære, særegne, intelligente og gøye bøker. Et eget univers. Jeg humrer og ler av hans bøker, sier hun og minnes en episode på bussen:

– Jeg lyttet til en podkast, tror jeg det var, der Solstad var med. Det var så morsomt at jeg satt og lo høyt for meg selv på bussen. Jeg fikk noen blikk da. Jeg synes han var så veldig av en annen tid, men på en relevant måte. Han var tverr og egen, og holdt på sitt. En stri stabeis, og veldig tro mot det han likte, uten å bry seg om hva andre mente. Det treffer meg veldig. Jeg skulle gjerne hatt ham her lenger, og det er trist at han er gått ut av tiden, sier Dahl Torp.

– Nesegrus beundrer

Forfatterkollega Per Petterson var en stor beundrer av den elleve år eldre vennen.

– For meg var Dag den største, helt siden jeg kjøpte «Arild Asnes» i 1971. Siden da har han vært den viktigste norske forfatteren for meg. Jeg har lest mange forfattere, men han var helt spesiell. Jeg var en så nesegrus beundrer at jeg ikke turte snakke med ham. Etter hvert lærte jeg meg å overkomme det nesegruse og ble forferdelig glad i ham, sier Petterson til Dagsavisen.

Per Petterson gikk fra beundrer til venn. (Mimsy Møller)

Han sammenligner Solstad med Bob Dylan.

– De er begge kunstneriske veldig selvstendige mennesker som tør å gå videre og samtidig ha en eksistensiell ærlighet. Dag var uredd, modig og ganske morsom, selv når alt var dødsens alvor. Bøkene hans var alltid umiskjennelig Dag, uansett tema.

– Et eventyr av et menneske

Forfatter Edvard Hoem sier at Solstad etterlater seg et stort tomrom.

– Han var en litterær kraft av usedvanlige dimensjoner. Han var et eventyr av et menneske, også privat. Han var sine venners venn, sier Hoem til VG, og legger til:

– Det beste med han var at han alltid snakket sant. I vår tid, da alle blir krenket i øst og vest, kunne Dag si: «Herregud så dårlig det diktet var». Den rå ærligheten satte jeg så pris på.

Aschehoug-sjef Mads Nygaard skriver i et minneord på Facebook at ingen var som Solstad.

– Dag Solstad har gått bort. Det er et stort tap. Han var, etter manges oppfatning, Norges fremste forfatter og en venn jeg har kjent i mer enn tretti år.

