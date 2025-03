Å bli tatt for mobilsjekk bak rattet blir dyrere fra i dag

I 2023 økte satsene for trafikkbøter med hele 30 prosent. I fjor ble nivået oppjustert i tråd med prisvekst, og det samme skjer i år.

Boten for å snakke i mobiltelefon økes fra 10.200 kroner til 10.450 kroner. I tillegg til boten får du som tidligere tre prikker i førerkortet. I fjor skrev politiet ut 5838 bøter for mobilbruk i bil.

Brudd på vikeplikten og å kjøre på rødt lys øker også til 10.450 kroner. Brudd på forbudsskilt økes til 8400 kroner, og å bli målt til å kjøre i 61 km/t i 50-sone koster fra i dag 5800 kroner.

Tilbake i 2019 slapp man unna med en bot på 1900 kroner for å bli fersket med mobilen.

Frende forsikring har via Norstat gjennomført en representativ undersøkelse nordmenns holdninger og tanker rundt mobilbruk i bil. I undersøkelsen svarer 45 prosent at de selv kikker på mobilen mens de sitter bak rattet. 95 prosent oppgir samtidig at de vet at de bryter loven når de sjekker mobilen bak rattet.