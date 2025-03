Oslo kommune: Kulturbyråden opptrådte ikke kritikkverdig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rapporten konkluderer med at det ikke er grunnlag for påstandene i varselet mot Anita Leirvik North (H), opplyser Oslo kommune.

Det var Norsk Skuespillerforbund (NSF) som i oktober 2024 leverte et varsel mot byråden. Forbundet mener byråden har drevet uforsvarlig eierstyring i forbindelse med at det ble foreslått et kutt i tilskuddet til teateret på nær 40 prosent.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg følger anbefalingen fra det sentrale varslingsrådet i kommunen og har avsluttet saken.

– Når vi mottar varslinger i Oslo kommune, tar vi dem selvsagt på stort alvor. Jeg er glad for at den grundige rapporten fastslår at byråden ikke har opptrådt kritikkverdig og slutter meg til varslingsrådets vurdering. Jeg har full tillit til byråden, sier Lae Solberg.