Oslo hedrer historieformidlere med St. Hallvard-medalje

– Begge har gjennom en årrekke delt sine viktige historier og fortjener på det sterkeste Oslos høyeste æresbevisning. Det passer fint i år når vi markerer 80 år siden frigjøringen i 1945. Vårt samfunn trenger historieformidlere og tidsvitner for at også nye generasjoner blir kjent med fortidens historie og kan lære av den, sier Oslo-ordfører Anne Lindboe (H).

94 år gamle Grusd har i mange år jobbet som frivillig ved Jødisk Museum i Oslo. Han og familien måtte selv flykte til Sverige i forbindelse med jødedeportasjonen i 1942.

– Jeg ble veldig overrasket og meget beæret da jeg fikk beskjed om denne hyggelige utmerkelsen. Det har aldri vært i mine tanker at jeg skulle få en slik utmerkelse for den jobben jeg gjør på Jødisk Museum i Oslo, sier 94-åringen.

Bielenberg (89) tildeles medaljen for sin mangeårige innsats som forkjemper for romfolket og synliggjøring av romfolkets kultur.

– Det er en stor ære og betyr veldig mye for meg å bli tildelt St. Hallvard-medaljen! Jeg er takknemlig for anerkjennelsen for mitt arbeid gjennom årene som romforkjemper og for synliggjøring av romkultur. Tusen, hjertelig takk, sier Bielenberg.