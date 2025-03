Marius Borg Høiby anker besøksforbud

Det får TV 2 opplyst i en tekstmelding fra Høibys forsvarer, advokat Ellen Holager Andenæs, fredag.

Onsdag ble det kjent at Oslo tingrett opprettholder besøksforbudet fra 2. september. Nå er kjennelsen, som forbyr Høiby kontakt med kvinnen før tidligst 2. juni, anket til Borgarting lagmannsrett.

Politiet forlenget besøksforbudet etter at den fornærmede kvinnen ba om dette. Det var Høiby som klaget forlengelsen inn for retten.

Bakgrunnen for besøksforbudet er at politiet mener Høiby har tatt kontakt med ekskjæresten flere ganger etter at han ble siktet for å utøve vold mot henne. Ifølge TV 2 skriver tingretten at Høiby sannsynligvis har brutt besøksforbudet fire ganger.

– Riktig og som forventet, sa kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til Aftenposten etter at tingretten fastholdt forlengelsen av besøksforbudet.

Etter voldshendelsen på Frogner har politiet utvidet siktelsen til å gjelde vold i nære relasjoner. Dette nekter Høiby straffskyld for.

