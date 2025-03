Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Under en billettkontroll ble en billettkontrollør truet med en gjenstand som fornærmede oppfattet som et skytevåpen, skriver operasjonsleder Gabriel Langfeldt i Oslo politidistrikt i politiloggen like før klokka 13.

Politiet innhentet bussen på Maritim busstopp på Skøyen og fikk kontroll på den mistenkte.

De fant også det som så ut til å være et skytevåpen.

– Vi undersøker om det er ekte eller ikke, fortsetter Langfeldt.