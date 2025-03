Årets lønnsoppgjør er i gang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Isabel Bech/NTB og Marius Helge Larsen/NTB

– Jeg har forventninger til at vi skal komme fram til et godt resultat, så det ser jeg fram til, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik på vei inn til Næringslivets Hus der hun overleverte sine krav til NHO fredag.

På spørsmål om hva hun mener er «et godt resultat» svarer hun:

– Det får vi vente og se. Nå skal vi starte opp, så får vi se hvor vi havner.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn. Fristen for forhandlingene er tirsdag 18. mars.

Dersom det blir brudd i forhandlingene, vil partene bli innkalt til mekling hos Riksmekleren som i så fall vil foregå mandag 31. mars og tirsdag 1. april.

– Solen skinner

Hovedkravet fra LO er økt kjøpekraft, hvor lavlønn og likelønn skal prioriteres.

– Vi ser at solen skinner og at det snart er vår. Det tar vi med inn i forhandlingene, sa LO-sjefen i starten av møtet der kravene ble overlevert.

Hun framhevet at LO alltid ansvarlige og innstilt på å finne en løsning.

– Denne gangen ser det ut til å være gode rammer for forhandlingene, sa hun videre og uttrykte håp om å være ferdig tirsdag kveld.

– Lykke til oss alle sammen

NHO har vist til store ulikheter i norsk næringsliv, der særlig byggebransjen sliter, og krever størst mulig grad av lokale forhandlinger under årets lønnsoppgjør.

– Vi står i en verdenssituasjon som er preget av usikkerhet. Det påminner oss om at det må vi ha med oss inn i oppgjøret, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid da møtet startet.

Han omtalte lønnsoppgjøret som «årets vakreste eventyr».

– Vi håper at vi finner en god løsning i forhandlingene. Hvis ikke går vi til mekling, og det har vi også god erfaring med, sa Almlid.

– Lykke til oss alle sammen, la han til.

Oppjusterte prisanslag

I forrige uke økte teknisk beregningsutvalg (TBU) anslaget for prisveksten i år, fra 2,5 til 2,7 prosent. Det kan få konsekvenser for lønnsoppgjøret.

Utvalgets jobb er å beregne pris- og lønnsnivå og lønnsvekst i forskjellige bransjer i forkant av lønnsoppgjøret.

Slik skal man sørge for at partene i lønnsoppgjøret benytter samme tallgrunnlag når de forhandler.

