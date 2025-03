Ap bekrefter innføring av enda et omstridt EU-direktiv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ja, det er riktig, sier energiminister Terje Aasland (Ap) til Klassekampen.

Fornybardirektivet fra 2018 var ett av de tre direktivene som gjorde at Senterpartiet gikk ut av regjering tidligere i år. Det har lenge vært uklart om Arbeiderpartiet også ville innføre det reviderte fornybardirektivet fra 2023, men nå er det altså klart.

Aasland holder fast på at direktivet ikke betyr at Norge gir fra seg mer suverenitet over strømmarkedet.

– Nei, fornybardirektivet handler om å forene norsk lov med Europa, ikke om å gi fra seg kontroll, sier han.

Ifølge Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad er 2023-versjonen av fornybardirektivet helt klart mer omfattende enn 2018-versjonen.

– Det vil legge større bånd på lokale myndigheters rett til å avgjøre om det skal bygges for eksempel vindkraft eller ikke, sier hun.

