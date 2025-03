Alt klart for nytt høysikkerhetsfengsel på Grønland i Oslo

Fengselet skal stå klart i 2031.

Det skal ha plass til 140 innsatte, hundre færre enn i dag, og avdeling B, populært kalt «Bayern», må vike plass for å tilfredsstille kravene til soning og arbeidsforhold.

– Det er viktig at vi har et fengsel sentralt i Oslo, både for ansatte, innsatte og ikke minst familiene deres, derfor er jeg veldig glad for at vi nå har fått på plass denne reguleringen. Nå får vi et moderne fengsel som tilpasser seg byen og nabolaget og åpner opp nye passasjer, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen (H).

Han sier byrådet legger vekt på at arbeidet skal foregå mest mulig skånsomt for lokalmiljøet. Sikkerheten skal ivaretas blant annet ved at det settes opp et gjerde to meter fra fengselsmuren. Dette gjøres også for å hindre allmenn ferdsel helt inntil muren.

Samtidig skal det sikres minst like mye grøntareal som det nye fengselet vil beslaglegge.

Krevende sak

– Dette har vært en krevende sak for naboene og lokalmiljøet, og det har vært viktig for byrådet å ta hensyn til dem. Jeg er glad for at det blir frigitt minst like mye grønt som det nye fengselet vil beslaglegge. Det blir nytt parkareal med en passasje mellom Åkebergveien og Klosterenga park som vil gjøre området mer tilgjengelig enn det er i dag, sier Stove Lorentzen.

Justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen sier at oppgraderingen er avgjørende for å sikre en effektiv og human kriminalomsorg i hovedstaden:

– Når en begår kriminalitet, skal en raskt møtes med en reaksjon som virker. Det er veldig gledelig at vi nå har kommet et skritt videre på veien mot et moderne fengsel sentralt i Oslo. Dette blir en god løsning som styrker kriminalomsorgen i hovedstaden, sier Aas-Hansen.

Botsen skal åpnes

Den fredede «Smia» og «Stallen» blir bevart inne på området. Det legges også til rette for ny atkomst til det historiske Botsfengselet (Botsen), slik at bygget kan tas i bruk til formål som blant annet kafé, verksted og fengselsutsalg.

– At vi beholder historiske bygg har vært viktig i denne saken og at det gamle Botsfengselet nå blir tilgjengelig er veldig gledelig. Jeg håper staten raskt kommer videre med arbeidet slik at Botsen kan åpnes for publikum, sier Stove Lorentzen.