Utdanningsetaten i Oslo foreslår å legge ned fem skoler

Tre av skolene ligger i områder med mye ledig kapasitet, mens Maridalen og Sørkedalen har lave elevtall, skriver Utdanningsetaten i en pressemelding.

De foreslår også en rekke endringer ved totalt 19 andre skoler, samt å stanse fem planlagte byggeprosjekter for å spare penger.

Bakgrunnen for de foreslåtte store endringene er både at antallet elever er i ferd med å falle kraftig, og at Oslo kommune må spare penger. Det blir anslått at det blir nesten 3000 færre grunnskoleelever ved skolestart i 2028 enn det var i 2024. Til sammenligning måtte kommunen øke kapasiteten mye på kort tid for noen år tilbake.

– Full forståelse

– Det er ingen lett beslutning å foreslå så store endringer, som påvirker så mange av våre elever og ansatte. Vi har full forståelse for at disse forslagene kommer overraskende på mange, og at mange kan bli lei seg og usikker på hva som skjer videre, sier direktør Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten.

Flere av skolene har lang historikk: Møllergata ble grunnlagt i 1861 og huser Oslo skolemuseum i skolegården.

– Nå sendes den faglige anbefalingen på høring. Jeg håper mange elever, foreldre og ansatte deltar i høringen før vi får saken til politisk behandling før sommeren, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden (H).

Høringsfristen er 14. mai, og Gerhardsen understreker at det er forslag og at de trenger innspill.

Peker på skattekutt

Opposisjonspartiene er ikke imponert over planene, og peker på byrådets økonomiske politikk, som blant annet innebærer kutt i eiendomsskatten.

– Å tro at man kan kutte 20 milliarder og få en bedre skolehverdag for barna i Oslo, er helt absurd, sier Eivor Evenrud (Ap) til VG.

Omar Samy Gamal (SV) sier det er kortsiktig å legge ned skoler.

– Byrådet legger ned skoler fordi de vil, ikke fordi de må. Det er fullt mulig å prioritere annerledes, men for dette byrådet er kutt i eiendomsskatten viktigst, sier han til NTB.

