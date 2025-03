Undersøkelse: Hver tredje sykepleier har blitt bedt av pasienter om hjelp til å dø

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

32,2 prosent svarte ja, 62,3 prosent svarte nei, mens 5,5 prosent svarte «Usikker» eller «ønsker ikke å svare», skriver Sykepleien.

«Jeg vil dø, hjelp meg!», «Gi litt mer smertestillende så dette kan ta slutt.», «Kan du være så snill å la meg slippe nå? Jeg ønsker ikke leve mer.» er blant forespørslene som sykepleiere har oppgitt at de har fått.

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund mener at undersøkelsen viser hvor sårbare situasjoner sykepleiere står i, og at det er viktig at de får god støtte.

– Dette er ikke en teoretisk diskusjon, men en realitet for helsepersonell som står nær pasientene i deres siste fase av livet, sier hun.

1024 tilfeldige medlemmer av Norsk Sykepleierforbund ble spurt. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 4.–6. mars.

Aktiv dødshjelp og såkalt assistert selvmord er forbudt etter straffeloven og straffes som drap.

Debatten om aktiv dødshjelp er aktualisert av TV 2-dokumentaren « Dødsenglene» der personer som skal tilby ulovlig hjelp til personer som ønsker å avslutte sine liv, konfronteres. I helgen gikk Venstres landsmøte inn for å utrede «selvbestemt assistert livsavslutning».

