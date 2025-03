Trusselmelding mot videregående skole

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skjer dagen etter at Skarnes videregående skole i samme distrikt ble utsatt for det samme, skriver Glåmdalen. følge avisen ble trusselmelding skrevet i et grupperom på skolen.

Politiet har vært på stedet og elever og foresatte er informert. Sentrum VGS skriver i en melding til elevene at politiet har vurdert det som trygt å oppholde seg på skolen.

Tidligere denne uka har flere skoler på Østlandet og i Nord-Norge varslet politiet om trusler om skoleskyting.

Politiet har ikke ansett disse som reelle trusler, og det har vært spekulert i om det kan være en trend fra sosiale medier som Tiktok.