Økonomiprofessor: – Renta må opp

– Norges Bank har ett verktøy i verktøykassa for å få inflasjonen ned, og det er å sette opp renta, sier økonomiprofessor Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo til TV 2.

Han mener det er på tide med enda en rentehevning ved neste rentemøte og peker på inflasjon og behov for styrking av den norske kronen.

Ikke minst mener professoren at situasjonen er annerledes nå enn da sentralbanksjefen uttalte at det kunne være mulig med et rentekutt.

– Nå ser vi at boligmarkedet tar fyr, inflasjonen går opp, og det kan se ut som det er stor mangel på arbeidskraft i arbeidsmarkedet. Når det er nye ting som skjer, må Norges Bank endre sine planer. Det er fullt i tråd med det sentralbanksjef Ida Wolden Bache har sagt.

Norges Bank legger fram sin neste rentebeslutning 27. mars.

