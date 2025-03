Millionstøtte til frivillig integreringsarbeid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Støtten er en økning på 8,1 millioner siden i fjor. Pengene er også fordelt på flere organisasjoner.

– Å lære seg norsk, komme i jobb og bli en del av et lokalsamfunn, er nødvendig for god integrering. Frivilligheten spiller en avgjørende rolle for å få til dette. Derfor styrker vi innsatsen, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp og Norges Røde Kors er blant de 98 organisasjonene som får støtte.

Siden 2022 har Norge bosatt over 90.000 flyktninger, hovedsakelig fra Ukraina.