MDG vil doble barnetrygden og skattlegge den

I tillegg vil de øke barnetrygden for enslige forsørgere med 50 prosent.

– Vi ønsker at barnetrygden skal treffe dem som trenger det aller mest, sier Arild Hermstad, partileder i Miljøpartiet De Grønne, til NRK.

I dag er barnetrygden på 1766 kroner i måneden uansett hvor mye du tjener. MDG vil øke de månedlige utbetalingene med 1966 kroner for dem med de laveste inntektene.

For enslige forsørgere med de laveste inntektene foreslås utbetalingene økt med 3225 kroner per måned.

Barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) sier derimot at hun ønsker å beholde barnetrygden som en universell, skattefri og enkel overføringsordning.

– Jeg mener dette er viktig for å sikre barnetrygdens oppslutning over tid, sier ministeren.

Regjeringens ekspertgruppe for barn i fattige familier sa i 2024 at barnetrygden er den enkeltytelsen som har størst betydning for å redusere lavinntekt blant barnefamilier i Norge.

Samtidig forteller flere banker at antall foreldre som setter barnetrygden til side for sparing, er økende, ifølge NRK.

