Ung mann knivstukket på Stovner – til sykehus med alvorlige skader

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 14.45. De kan foreløpig ikke si noe om bakgrunnen for hendelsen. Mannen oppsøkte en fritidsklubb i nærheten, der han ba om hjelp.

Politiet ønsker heller ikke å si annet om fornærmede enn at det dreier seg om en mann.

– Det ble forsøkt behandling på stedet, før ambulansen kjørte mannen til sykehus. Ambulansepersonellet forteller at mannen er alvorlig skadet, sier operasjonsleder Øyvind Hammervold i Oslo politidistrikt til NTB.

Ved 16.30-tiden var ingen pågrepet i saken, men politiet sier at det ikke er grunn til å tro at det er fare for andre personer.

– Men det kan bli en utvikling i saken i løpet av ettermiddagen eller kvelden, sier Hammervold.

Hendelsen skjedde utenfor selve kjøpesenteret.

– Vi forsøker å kartlegge hva som har skjedd, og snakker med vitner, sier Hammervold.

Krimteknikere er også på stedet torsdag ettermiddag.

Innsatsleder Thomas Broberg sier politiet har opplysninger om noen av de involverte.

– Ikke noe konkret, men vi har noen indikasjoner om hvem dette er.

Ifølge Broberg tror ikke politiet at det var en tilfeldig hendelse. Dette er den andre knivstikkingen i hovedstaden denne uken, men sakene skal ikke ha noen sammenheng.