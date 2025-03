Foreslår nybygg til Nationaltheatret i samme stil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gruppen Ny fremtid for Nationaltheatret foreslår et tilbygg som kan romme ny scene, prøvesal, logistikkområde og garderober. Deres forslag innebærer at Nationaltheatrets virksomhet fortsetter i den gamle bygningen.

Det kan stå ferdig i 2030, og anslått pris er 4,1 milliarder kroner – under halvparten av løsningen som involverer Tullinløkka.

Planene ble presentert torsdag formiddag og viser hvordan påbygget er tenkt å ligge på vestenden av teateret, i retning Nationaltheatret T-banestasjon, ifølge Aftenposten.

– En byreparasjon

– I tillegg til å løse Nationaltheatret på en komplett måte, er dette en byreparasjon for Oslos historiske sentrum, sier ett av medlemmene i gruppen, sivilarkitekt Erik Collett, i en uttalelse.

Andre profilerte medlemmer er tidligere teatersjef Ellen Horn, arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn, Erik Rudeng, tidligere direktør for Folkemuseet, i dag kulturhistorisk forfatter.

Prosjektleder er sivilingeniør Eilif Holte, som har spesialisert seg innen kvalitetssikring av og rådgivning for flere store offentlige byggeprosjekter – sist Vikingskipshuset. Med er også LPO Arkitekter ved Lars Haukeland og Alexander Tunby Rosseland.

Fredet

Ettersom Nationaltheatret er fredet, er eneste svar å bygge med de samme virkemidlene som Henrik Bull en gang skapte, het det fra LPO-arkitekt Lars Haukeland på pressekonferansen, skriver nettstedet Arkitektur.

– Jeg tror det er den eneste løsningen. Det er ikke nødvendigvis en diskusjon om Arkitekturopprøret, eller noe sånt noe. Det er bare sånn man må gjøre det i denne saken, sa Haukeland.

Les også: Hun skal bli Nationaltheatrets nye sjef (+)

Debatt: Du kan jo flytte Nationaltheatret hit, Støre