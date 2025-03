Flere er for norsk EU-medlemskap – nei-siden fortsatt størst

Andelen av befolkningen som er for EU-medlemskap, har økt de siste årene. Det viser en fersk meningsmåling Norstat har uført på vegne av NRK.

Målingen der 1000 personer er spurt, viser at dersom det var folkeavstemning om norsk EU-medlemskap i dag, ville 37 prosent av de som svarte, stemt ja. Det er 10 prosentpoeng mer enn en tilsvarende måling fra 2023.

Nei-siden er likevel fortsatt størst, men det er bare 6 prosentpoeng som skiller. Andelen som svarte at de ville stemt mot, var på 43 prosent, som er 9 prosentpoeng mindre enn i undersøkelsen i 2023.

18 prosent av de som ble spurt, svarte at de ikke visste, og 1 prosent svarte at de ikke ville svart.

Målingen viste også at velgerne til sentrumspartiene er mer sannsynlig å stemme for enn velgerne til fløypartiene. Over halvparten av velgerne til Arbeiderpartiet, MDG, Venstre og Høyre svarer at de ville stemt for norsk EU-medlemskap.

Det eneste unntaket er Senterpartiets velgere hvor 82,6 prosent svarer nei.

