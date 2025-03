Faren til drepte Jonas Henriksen med rasende utbrudd i retten

– At det går an å være så jævla feige! Det er helt utrolig, for et jævla rottereir, ropte Trond Henriksen rasende mens han så mot dem på tiltalebenken torsdag ettermiddag, ifølge Ringerikes Blad.

Rettssaken etter drapet på den populære lastebilsjåføren i august i fjor pågår i tingretten i Hønefoss. Hittil har de fire tiltalte i saken forklart seg om sine roller. Rettsmedisinere og politietterforskere har fortalt retten om etterforskningen av drapet. Av de tiltalte har bare mannen som faktisk skjøt Henriksen, erkjent skyld for drap, mens de tre øvrige har nektet for medvirkning.

Torsdag skulle den nærmeste familien og samboeren til Jonas Aarsether Henriksen forklare seg om saken og om savnet etter at 30-åringen ble drept 17. august.

– Levd i et helvete

Faren, Trond Henriksen, fortalte følelsesladet om en sønn han var svært stolt av sønnen, men som ble mer innesluttet og redd etter som han ble utsatt for stadig nye tilfeller av brann, skadeverk og trusler han ikke forsto hvem sto bak.

– Hvilket helvete han har levd i siden 2021, er helt grusomt å tenke på. Han skjønte aldri noen ting av «hva er det som skjer, hvem er det som er ute etter meg og hva er det som kommer til å skje?», sa Trond Henriksen i retten.

Tidligere torsdag forklarte også Jonas Henriksens samboer, Pernille Andersson, hvordan livet hadde fortont seg mens både hun og kjæresten hadde levd med truslene. De sluttet å sove på samme adresse etter en hendelse der noen hadde kastet stålbiter gjennom et stuevindu.

Forsto ikke grunnen

– Han skjønte ikke hva han hadde gjort for å fortjene det her, fortale Andersson i retten, ifølge NRK.

Under etterforskningen og tidligere under rettssaken er det kommet fram at hele serien av trusler, vold og skadeverk mot Jonas Aarseth Henriksen var blitt utløst av at en av de tiltalte i saken, kalt «bestilleren», hadde kjøpt hærverk og et voldelig angrep av en mann. Bakgrunnen for dette skal ha vært sjalusi fordi Jonas Henriksen sommeren 2019 hadde en kort relasjon til bestillerens nåværende samboer.

