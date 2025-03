Ekspertrapport om barne- og ungdomskrim klar – foreslår flere tiltak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi satt i gang for et halvt år siden. Denne ekspertgruppen har jobbet raskt med å få et bilde av utviklingen av barne- og ungdomskriminaliteten i løpet av de siste 20 årene i Norge, og har sett på tiltak knyttet til den utviklingen man ser, sier Knut Storberget som har ledet ekspertgruppen.

Han vil ikke røpe så mye om hva de har kommet fram til før rapporten overleveres til justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) torsdag klokka 9.

– Vi vil foreslå en rekke tiltak knyttet til barne- og ungdomskriminalitet, sier Storberget.

– Kan du si noe om hva dere har funnet ut når dere har kikket på det som har skjedd de siste årene?

– Det er ikke til å legge skjul på at for noen aldersgrupper er det en bekymringsfull utvikling. Men jeg vil komme tilbake til detaljene, sier Storberget.

