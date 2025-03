Ekspertgruppe om ungdoms-kriminalitet: – Betydelig økning under 15 år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det vi legger til grunn og kommer til å foreslå, er at vi må ha en betydelig forsterkning av barnevernet, sier tidligere justisminister og statsforvalter Knut Storberget til NTB.

Han har ledet ekspertgruppa om tiltak mot alvorlig kriminalitet blant barn og unge.

I rapporten de legger fram torsdag, tar Storberget og resten av gruppa til orde for tre såkalte pilotinstitusjoner, som alle skal ha mulighet for å sette inn forsterkede sikkerhetstiltak.

De skal settes inn i Oslo-, Bergen- og Trondheimsområdet. Det er ikke mange barn og ungdommer som skal favnes av disse institusjonene.

Tolv personer

– Det er en liten gruppe mennesker som har behov for store tiltak. Disse pilotene kan potensielt favne tolv personer, fire på hver, sier Storberget.

Dette er for den såkalte «spisse enden», mens barnevernet og resten av systemet allerede har plasser og tiltak på plass for mange andre, påpeker han.

– Det som er interessant å se, er at barne- og ungdomskriminaliteten var langt høyere på tidlig 2000-tall. Den falt fram til 2015 og er på vei opp igjen nå, men er fortsatt ikke på høydepunktet fra 2000-tallet.

Under 15 år

Storberget sier at blant de 400.000 mellom 12 og 17 år i Norge, er de aller fleste lovlydige og skikkelige. Men når kriminaliteten øker blant de yngste ungdommene, bekymrer det Storberget.

– Vi ser en bekymringsfull utvikling blant enkelte, særlig under 15. Derfor er det viktig at barnevernet nå settes i stand til å håndtere disse, slik at de ikke skader seg selv eller andre.

Ungdommer som ikke har fylt 15 er under den kriminelle lavalder, og det er derfor færre sanksjonsmuligheter mot disse, sier Storberget.

– De er tross alt barn

– Vi har foreslått 19 andre tiltak, vi må møte disse ungdommene med brede, multisystemiske virkemidler. Vi må ha folk med kompetanse for å stå i dette. Det kan være utagerende unge mennesker, og det må være minst mulig tvangsbruk. De er tross alt barn.

Blant ungdommene som begår det gruppa klassifiserer som gjentatt alvorlig kriminalitet, er det særlig vold, grov vold og ran som går igjen.

– Årsaksbildet er litt vanskelig å forklare, det må nok kriminologene forske på. Men vi spekulerer i følgene av pandemien, prestasjonssamfunnet og flere hjem som sliter økonomisk, med mer ustabile boforhold og økende rusbruk, sier Storberget.

– Trenger rammer

Rapporten ble overlevert til justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap), barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) og kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap) torsdag formiddag.

– For å sikre tryggheten til folk trenger vi ikke symbolpolitikk, men tøffe tiltak som bidrar til at kriminalitet bekjempes og forebygges, sier justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) i en pressemelding.

Hun sier samtidig at den lille gruppa barn og unge som begår gjentatt kriminalitet, trenger rammer som samfunnet skal gi.

Barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) skal sette seg godt inn i forslagene.

– Dette er barn og unge med store og sammensatte behov og som ofte skaper stor utrygghet i sine lokalmiljøer. Vi tror at denne rapporten vil bringe oss videre i arbeidet med å hjelpe disse barna inn på en ny kurs, sier hun.

