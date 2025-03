Arbeiderpartiet fosser fram i Rogaland – nær dobling på ny måling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I novembermålingen lå Ap med brukket rygg, men etter Senterpartiets exit og Jens Stoltenbergs inntreden som finansminister har partiet gjort et kraftig byks. På den nye målingen får Ap 28,1 prosent oppslutning – nær en dobling fra november og 5,7 prosentpoeng over valgresultatet i 2021, skriver RA Stavanger.

Høyre er målingens store taper og faller til 18,5 prosent – en tilbakegang på sju prosentpoeng siden november og 5,5 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2021.

Fremskrittspartiet er fortsatt fylkets nest største parti, nå bak Ap. Partiet får 25,3 prosent oppslutning, en liten økning fra forrige måling, og ligger hele 8,5 prosentpoeng over valgresultatet i 2021.

SV går kraftig tilbake fra forrige måling, med en nedgang på 5,3 prosentpoeng, men ligger nå på samme nivå som ved forrige stortingsvalg. KrF, Venstre og Rødt faller også, mens Senterpartiet gjør et lite byks opp fra november, men partiet er fortsatt bare halvparten så stort som i 2021. MDG går litt fram, men med bare 2,8 prosent er de et stykke unna et mandat fra Rogaland.

Dersom denne målingen hadde vært valgresultatet, ville Ap fått fire av de til sammen 14 representantene Rogaland har på Stortinget – i dag har partiet tre. Frp ville også fått fire, mot dagens to. Høyre ville mistet ett mandat og fått tre. Senterpartiet ville blitt halvert fra to til ett mandat. KrF ville beholdt sitt ene mandat, mens Rødt, som i dag har utjevningsmandatet, ville falt ut.

I tillegg kommer ett utjevningsmandat som ikke kan plasseres basert på en fylkesmåling. Det mest usikre mandatet på målingen tilhører Frp.