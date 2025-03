Stoltenberg om USAs toll: – Vi er bekymret for ringvirkningene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han er særlig bekymret for de negative ringvirkningene dette kan ha på den globale økonomien.

– USAs globale toll på aluminium og stål rammer både Norge og Europa. Norge eksporterer mesteparten av norsk stål og aluminium til Europa, men vi har også noe direkte eksport til USA. Siden 2018 har det vært noe toll på disse produktene, men nå øker tollsatsen på aluminium, sier han til NTB.

USAs president Donald Trumps globale toll på 25 prosent på stål og aluminium trådte i kraft onsdag morgen.

EU kunngjorde sine mottiltak onsdag morgen.

---

Fakta om EUs tollvåpen i handelskrig med USA

EU kan svare på USAs straffetoll på ulike måter. Her er de viktigste:

* Gjengjeldelsestoll, kalt «slegga» : Onsdag ble Donald Trumps varslede toll på stål- og aluminiumsprodukter på 25 prosent innført. EU har svart med å legge toll på amerikanske produkter som whisky, motorsykler og båter fra 1. april. Trump har varslet mottiltak mot EU-tollen fra 2. april. Det vil medføre ytterligere tolltiltak fra EUs side.

* Beskyttelsestiltak: USAs tollmurer kan føre til at andre land omdirigerer sine varer til nye markeder, først og fremst Europa. For å beskytte egen industri kan EU innføre generell toll på varer som stål og aluminium. Ifølge WTO-reglene må et slikt tiltak gjelde alle land.

* Anti-tvangsregelen, omtalt som EUs «bazooka» : I 2023 vedtok også EU et nytt direktiv for å kunne slå tilbake mot såkalt økonomisk tvang. Direktivet gjør det blant annet mulig å utestenge amerikanske selskaper fra å delta i europeiske anbud, bruke sine patenter i EU eller å investere i EU-land.

* Eksportbegrensninger på varer som USA er avhengig av å kjøpe fra Europa, som sjeldne metaller, medisiner og kjemikalier.

* Anti-dumpingtiltak for å hindre at varer blir solgt billig på det europeiske markedet.

* Forhandlinger om handelsavtale mellom EU og USA . EU har forsøkt å få i gang slike forhandlinger, uten å lykkes.

* I 2024 eksporterte EU varer til USA for nærmere 606 milliarder euro. USAs eksport til Europa endte på drøyt 370 milliarder euro.

Kilder: EU-parlamentet, EU-kommisjonen, Politico, Euractiv

---