Statsministeren om USAs toll: – En alvorlig handelskonflikt er nå i gang

– Det er uheldig for Norge, som har en liten, åpen økonomi. Alle land er best tjent med en åpen verdenshandel der alle følger de samme spillereglene, sier statsministeren til NTB.

Også finansminister Jens Stoltenberg (Ap) er bekymret for handelskrigen som nå spiller seg ut og er særlig bekymret for de negative ringvirkningene dette kan ha på den globale økonomien.

– USAs globale toll på aluminium og stål rammer både Norge og Europa, sier han til NTB, og viser til Norge eksporter mest til Europa, men også noe til USA.

600.000 arbeidsplasser

Selv om EUs varslede mottiltak mot USA ikke rammer Norge direkte, er Støre bekymret for de 600.000 arbeidsplassene her hjemme som er knyttet til eksporten.

– Vi har nær kontakt med våre partnere i Europa for å unngå at Norge rammes av beskyttelsestiltak fra EU. Regjeringens mål er å beskytte norske arbeidsplasser mot en handelskonflikt. Vi må bevare åpen handel i Europa, det er i vår felles interesse, sier han.

Mer uro

EU har varslet at de vil legge toll på amerikanske varer som båter, bourbon og motorsykler som svar på USAs tiltak mot stål og aluminium. Tollen er ventet å påvirke amerikansk eksport til en verdi av 26 milliarder euro.

USAs toll på stål og aluminium er på 25 prosent. Stoltenberg sier det vil merkes også for norsk stål og aluminiumsproduksjon.

– Norge eksporterer mesteparten av norsk stål og aluminium til Europa, men vi har også noe direkte eksport til USA, sier han til NTB.

– Det er bekymringsfullt at USA velger å starte en handelskrig med EU. Vi er bekymret for de negative ringvirkningene dette kan ha på den globale økonomien. Mer toll vil skape uro i markedene, og øke kostnadene for stål og aluminium globalt.

Fakta om EUs tollvåpen i handelskrig med USA

EU kan svare på USAs straffetoll på ulike måter. Her er de viktigste:

* Gjengjeldelsestoll, kalt «slegga» : Onsdag ble Donald Trumps varslede toll på stål- og aluminiumsprodukter på 25 prosent innført. EU har svart med å legge toll på amerikanske produkter som whisky, motorsykler og båter fra 1. april. Trump har varslet mottiltak mot EU-tollen fra 2. april. Det vil medføre ytterligere tolltiltak fra EUs side.

* Beskyttelsestiltak: USAs tollmurer kan føre til at andre land omdirigerer sine varer til nye markeder, først og fremst Europa. For å beskytte egen industri kan EU innføre generell toll på varer som stål og aluminium. Ifølge WTO-reglene må et slikt tiltak gjelde alle land.

* Anti-tvangsregelen, omtalt som EUs «bazooka» : I 2023 vedtok også EU et nytt direktiv for å kunne slå tilbake mot såkalt økonomisk tvang. Direktivet gjør det blant annet mulig å utestenge amerikanske selskaper fra å delta i europeiske anbud, bruke sine patenter i EU eller å investere i EU-land.

* Eksportbegrensninger på varer som USA er avhengig av å kjøpe fra Europa, som sjeldne metaller, medisiner og kjemikalier.

* Anti-dumpingtiltak for å hindre at varer blir solgt billig på det europeiske markedet.

* Forhandlinger om handelsavtale mellom EU og USA . EU har forsøkt å få i gang slike forhandlinger, uten å lykkes.

* I 2024 eksporterte EU varer til USA for nærmere 606 milliarder euro. USAs eksport til Europa endte på drøyt 370 milliarder euro.

Kilder: EU-parlamentet, EU-kommisjonen, Politico, Euractiv

– Uheldig

Også Hydro, som er det selskapet som produserer mest aluminium i Norge, er bekymret for utviklingen.

– Det er uheldig og skaper usikkerhet som ikke er bra for Hydro, norsk industri eller global handel, sier informasjonssjef Anders Vindegg til NTB.

– Det hjelper heller ikke at tollsatser og hvilke land som rammes, endres veldig hyppig, tilføyer han.

– Fortsatt tilgang til det europeiske markedet er helt avgjørende fra et norsk ståsted.

