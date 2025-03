Politiet om svensk bestillingsvold i Norge: – Fra bekymring til en begynnende realitet

– Politiet har over tid uttrykt en bekymring for at unge, svenske voldsutøvere skulle reise til Norge for å gjennomføre voldsoppdrag, og framhevet dette i fjorårets trusselvurdering. I 2024 har dette gått fra å være en bekymring til å bli en begynnende realitet, skriver politiet i sin ferske trusselvurdering for 2025.

Politiet forteller om en ny utvikling det siste året, der voldsoppdragene i større grad har blitt en handelsvare på digitale plattformer.

– Voldsoppdragene settes ut på anbud på digitale markedsplasser av de kriminelle nettverkene og utføres av unge gjerningspersoner, skriver politiet i trusselvurderingen.

– Vil fortsette

Det er også tegn til at volden de unge utøver, har endret karakter, ifølge politiet.

– Den er til dels svært alvorlig, og kan omfatte bruk av kniv og i noen tilfeller skytevåpen. Voldsutøvelsen fremstår dessuten i større grad å være planlagt, og med enda flere personer til stede under hendelsen, skriver politiet.

Politiet mener at svenske og norske aktører tilknyttet svenske kriminelle nettverk vil fortsette å begå trussel- og voldshandlinger i Norge det kommende året.

– De siste årene har politiet identifisert flere voldsoppdrag utført av svenske aktører på vegne av norske kriminelle nettverk, skriver politiet.

– Attraktivt marked

Politiet påpeker at Sverige er det landet i Norden der grov kriminalitet har hatt den alvorligste utviklingen de siste årene. Og at samtlige politidistrikt i Norge har rapportert om tilstedeværelse av aktører tilknyttet svenske kriminelle nettverk.

– Norge fortsetter å være et attraktivt marked for salg av narkotika fordi markedsprisen er høyere og muligheten for profitt dermed er større i Norge enn i Sverige, skriver politiet.

Når det gjelder volden som er registrert i Norge med koblinger til Sverige, er den særlig tilknyttet personkonflikter og rivalisering mellom aktører, ifølge politiet.

– Svenske kriminelle nettverk har over tid opparbeidet seg høy volds- og fryktkapital som er ettertraktet av kriminelle nettverk og aktører i Norge.

