Oslo-byråd: Nye elbusser kan overstyres av kinesisk leverandør

Vea sier til Oslo bystyre onsdag at det ikke kan ses bort ifra at Kina kan styre bussene, skriver Aftenposten.

76 elbusser fra kinesiske Yutong skal tas i bruk til høsten. Det til tross for at norske sikkerhetsmyndigheter i flere år har advart om økende etterretningstrussel fra Kina.

– Kina er totaldominerende når det gjelder litiumbatterier og har lavere priser enn alle andre, sier Vea og legger til at det er vanskelig å styre unna Kina når det gjelder den type teknologi.

Anskaffelsen har fått kritikk fra opposisjonen i Oslo.

– Det er bekymringsfullt at et annet land kan skru av og på vårt bussystem. Vi forventer at byrådet har gjort en grundig sikkerhetsvurdering før beslutningen, sier Abdullah Alsabeehg (Ap).

Selskapet selv sier at data fra busser i Europa lagres på selskapets servere i Frankfurt og brukes til å optimalisere driften. Disse dataene blir innhentet og håndtert i tråd med databeskyttelseslover i EU og Norge.

Bussene settes i trafikk på 14 busslinjer i Oslo til høsten. 54 av de 76 bussene er leddbusser. De nye leddbussene er 18 meter lange og har plass til 120–160 passasjerer. Batterikapasiteten er på 563 kWt, som tilsvarer kapasiteten til 7–8 typiske elektriske personbiler.