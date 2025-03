NRK-måling: Støre favoritt blant samiske velgere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av de spurte svarer 28 prosent at de mener Støre er best egnet, mens 12 prosent går for Sylvi Listhaug (Frp) og 10 prosent svarer Erna Solberg (H), ifølge NRK-målingen.

– Jeg er glad for at flere peker på meg som statsminister. Det maner til hardt arbeid framover, sier Støre i et svar til rikskringkasteren.

Flertallet av velgerne til de tre største sametingspartiene peker på Støre til tross for at statsministeren har møtt politisk motstand i nord. Verken responsen til Fosen-aksjonene eller elektrifiseringen av Melkøya har vært noen vinnersaker for Ap-lederen.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) sier resultatet ikke er veldig overraskende.

– Vi vet at sametingsvelgere ofte stemmer litt lenger til venstre enn norske velgere generelt, sier hun til NRK.

Meningsmålingen ble utført av Nordstat på vegne av NRK Sápmi. 1001 personer registrert i Sametingets valgmanntall er intervjuet i forbindelse med undersøkelsen, som er gjort i perioden 24. februar til 1. mars. Feilmarginen for meningsmålingen er mellom 0,9 og 3,1 prosentpoeng.

