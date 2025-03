Marius Borg Høiby får forlenget besøksforbud mot Frogner-fornærmet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Riktig og som forventet, sier kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til Aftenposten, som meldte om saken først.

Besøksforbudet er forlenget fram til begynnelsen av juni.

– Dette har jo ingen praktisk betydning for ham, men det hadde vært greit å slippe stigmaet, sier Høibys nye forsvarer Ellen Holager Andenæs til NTB.

Det var Høiby som klaget forlengelsen av politiets besøksforbud inn for retten, som har vurdert saken.

Kronprinsesse Mette-Marits sønn ble ilagt forbudet i fjor høst. Bakgrunnen var at politiet mente han hadde tatt kontakt med ekskjæresten flere ganger etter at han ble siktet for å utøve vold mot henne i en leilighet på Frogner.

Da forbudet utløp i februar, forlenget politiet det for ytterligere tre måneder, men Høibys nye forsvarer protesterte mot dette.

Det var den fornærmede kvinnen som ba politiet om å forlenge besøksforbudet.