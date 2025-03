Mann funnet omkommet i skredområde i Hemsedal

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

De pårørende er varslet, opplyser politiet onsdag ettermiddag, flere dager etter at to menn ble meldt savnet i området.

– Vi må fortsatt bekrefte identitet, men alt tyder på at det er den savnede. Det er ingen andre som er savnet der nå, sier operasjonsleder Tom Richard Skuggedal til NTB.

– De pårørende er varslet om at det er gjort funn av en person. Leteaksjonen er over, men det pågår fortsatt dokumentasjon av stedet. Når det er ferdig, fraktes innsatspersonell ned med avdøde.

To menn i 30-årene fra Trøndelag ble meldt savnet søndag da de ikke vendte tilbake til hytta etter en randoneetur i Hydalen dagen før. De to planla å drive med isklatring i området.

Det ble igangsatt en stor leteaksjon etter turkameratene. Det viste seg at det hadde gått et større skred i området der de to hadde ferdes.

Natt til mandag ble én av de to mennene funnet omkommet, men leteaksjonen etter den andre mannen ble utsatt som følge av krevende værforhold. Onsdag ettermiddag bekreftet politiet at de hadde gjort funn av en annen omkommet mann.

Store mannskaper, frivillige, luftambulanse og redningshelikopter har bistått i letearbeidet.

Hydalen er et støls- og landskapsvernområde nordøst i Hemsedal kommune ved grensa mot Innlandet i øst. De høyeste toppene i området ligger på over 1900 meter.