Forrige uke var det heftig debatt om Norge trenger en skattekommisjon.

Finansminister Jens Stoltenberg prøvde å få med partilederne på dette.

Da Sylvi Listhaug sa nei, sa også Høyre nei.

Det får Trygve Svensson, daglig leder i Tankesmien Agenda, til å hevde at Erna Solberg har abdisert som den ledende opposisjonspolitikeren i Norge.

Han mener Høyre har overlatt tronen til Frp-leder Sylvi Listhaug.

Svensson reagerer også på at Listhaug lekket saken til pressen i stedet for å ta invitasjonen på alvor.

Det mener han både er skuffende og alvorlig.

Helt avgjørende

– Vi er inne i veldig alvorlige tider. Da er det helt avgjørende at norske politikere kan diskutere viktige saker fortrolig og snakke om ting. Også om skatt. Det har med tilliten mellom regjeringen og Stortinget å gjøre, sier Trygve Svensson til FriFagbevegelse.

– Sylvi Listhaug må selvsagt få mene at vi skal gå bort fra et omfordelende skattesystem i Norge. Men å gå ut i media med henvendelsen fra landets finansminister er et alvorlig tillitsbrudd, mener Svensson.

– Trist

– Det er både nytt og trist at det ikke går an å diskutere et mandat for en slik kommisjon, legger han til.

At hun så møter opp til pressekonferanse i Finansdepartementet i tillegg, mener Svensson rett og slett er helt absurd.

– Alle som vil og er interessert kan både høre og se pressekonferanser på nett. Det har aldri vært slik i Norge at opposisjonslederen ikke når ut til media. At hun møter opp her er bare et forsøk på å gjøre saken til et politisk spinn, mener Svensson.

Agenda-sjef Trygve Svensson. (Tankesmien Agenda)

Vært strengere

Han mener de andre partiene burde vært strengere med Frp, enn de var ved denne anledningen.

– Høyre og Erna Solberg var jo positive først. De vet også at næringslivet vil ha forutsigbarhet i skattepolitikken. Det vil tydeligvis ikke Frp være med på. Når Høyre følger Frp på dette, må en bare konstatere at Høyre har abdisert som styringsparti, mener Trygve Svensson.

Han mener alle burde ha interesse av en politisk skattekommisjon.

– Det betyr ikke at de politiske partiene behøver å være enige om skattenivået eller velstandsnivået. Men de kan være enige om noen grunnleggende fakta og stolper. I en urolig tid som nå er det ekstra viktig å jobbe politisk på denne måten, mener Svensson.

– Feil premisser

Sylvi Listhaug begrunner sitt avslag med at hun mener Stoltenberg la opp til at Arbeiderpartiets politikk skulle ligge til grunn for kommisjonen.

– Det er kort tid igjen til valget. Da får folk muligheten til å si hva de mener om skattepolitikk. Vi er veldig for å få til forlik som vil stå seg over lang tid. Men å fortsette med de høye skattene framover ønsker vi ikke å bidra til, sa Sylvi Listhaug da hun kom til Finansdepartementet fredag.

– Selv om vi skal bruke veldig mye mer penger på forsvar og Ukraina, skal skattene ned?

– Vi mener det er helt nødvendig at vi har gode betingelser for de som driver næringsvirksomhet. Det mest alvorlige med denne regjeringen er at de som skaper verdier har vært nødt til å flykte landet. De har med seg høye formuer som vi går glipp av å få skatteinntekter fra, mener Sylvi Listhaug.

Slår tilbake

Kommunikasjonssjef i Høyre, Cato Husabø Fossen, mener det ikke var noe ved dette initiativet som indikerte at Ap ønsker å endre kurs.

– Det var et forsøk på et triks for å kunne avfeie reell debatt om skatt fram mot valget, ved å kunne vise til at man har en kommisjon i arbeid. Dersom Ap ønsker å gjøre noe med skattenivået i Norge, står de fritt til å foreslå skattelettelser i Stortinget når som helst. Hvis ikke, får de la velgerne si sitt i september, sier han til FriFagbevegelse.

– Høyre vil senke skattene betydelig, og gi folk og bedrifter forutsigbarhet etter fire år med brå og store skatteøkninger initiert av Arbeiderpartiet. Med Ap ved roret har politisk risiko blitt et begrep i Norge, og det er alvorlig for fremtidens velferd, hevder han.

Høyres kommunikasjonssjef svarer også daglig leder i Tankesmien Agenda:

– En forutsetning for å lede en «tenketank» burde være at man av og til tenker selvstendig tanker. Trygve Svensson gjør ikke annet som Agenda-leder enn å opptre som et ekko av Arbeiderpartiets spinn, mener Fossen.

