Hermetikk-ekspert om beredskapslager: – Ha en rotasjonsplan

På sjekklisten til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) over hva nordmenn bør ha i sitt beredskapslager, er hermetikk et viktig element. Mat kan nemlig lagres svært lenge når det er hermetisert – men hvor lenge er holdbarheten?

Forskningssjef Morten Sivertsvik ved matforskningsinstituttet Nofima har selv spist hermetikk som var over 50 år gammel. Det gikk helt fint, men smaken var ikke like god.

– Den jeg spiste, var definitivt «best før» – så en viss utskifting i beredskapslageret kan være fornuftig, uansett holdbarhet på mat, sier han.

– Spis opp når det nærmer seg utløpsdato, og erstatt med nye produkter med ny holdbarhet. Ha en rotasjonsplan – uansett om det er vann, tørrmat eller hermetikk. Det vil jeg si er et godt råd. Og fyll opp lageret med noe du likevel liker å spise, lyder rådet fra Sivertsvik.

– Kan bli syk av å spise den

Han forklarer at holdbarhet på mat ikke bare handler om hvorvidt man kan bli syk av å spise det. Holdbarhetsdatoen forteller også noe om garantien for hvorvidt maten inne i emballasjen fremdeles har fin farge, tekstur og smak.

Og når vi snakker om hermetikk, gjelder alltid matmerkingsprinsippet «best før», sier han.

– Det betyr ofte «også god etter», og ikke minst; «ikke farlig etter». Det vil si at maten er fullt brukbar som menneskemat også etter at datoen «best før» er overskredet. Man må bruke sunn fornuft. Den kan bli misfarget og få smaksendringer over tid, sier Sivertsvik.

Men når det er merket «brukes innen» eller «siste forbruksdag» – da kan det være fare på ferde, advarer han.

– I mat med denne typen merking kan det utvikle seg bakterier etter at «hylletiden» er utløpt, og man kan bli syk av å spise den, påpeker forskningssjefen.

Mer hermetikk?

Så – om hermetisert mat holder seg lenger – hvorfor blir ikke da hermetikk benyttet i større grad for matprodukter?

– Det er mange elementer som spiller inn: Matindustrien møter krav om turnover i butikkhyllene. De som selger maten til forbruker, ønsker ikke lang holdbarhet, men høy omsetning, sier han.

– De er heller ikke å glade i den runde hermetikkboksen, som er lite transporteffektiv og tar for mye plass i butikkhyllene. Og når kan de selge de samme produktene til en høyere kilopris i «miljøvennlig» kartongemballasje, er nok valget enkelt.