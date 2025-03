Forskning knytter søvnunderskudd og nattskift til infeksjonsrisiko

– Disse funnene tyder på at det å sikre tilstrekkelig søvn, kan bidra til å forebygge infeksjoner, selv om ytterligere forskning er nødvendig for å fastslå årsak-og-virkning-forhold, sier seniorforfatter Siri Waage, koordinator ved Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno) ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen til NTB.

Studien omfatter selvrapporterte data fra 1335 norske sykepleiere i 2018 og er denne uka publisert i tidsskriftet Chronobiology International. Deltakerne rapporterte søvnlengde, søvnbehov, skiftarbeid og hvor ofte de hadde opplevd ulike infeksjoner de siste tre månedene. Disse inkluderte forkjølelse, lungebetennelse/bronkitt, bihulebetennelse, urinveisinfeksjon og mage-tarm-infeksjon.

Kan bli mer sårbare

Skiftarbeid, og særlig spesielt nattskift, var assosiert med høyere risiko for flere infeksjoner.

Sykepleiere med opptil 120 minutter for lite søvn hadde 33 prosent høyere risiko for forkjølelse, mens de med høyere søvnunderskudd hadde over dobbelt så høy risiko for å bli forkjølet.

Risiko for lungebetennelse/bronkitt økte med 129 prosent med moderat søvnmangel og med 288 prosent for alvorlig søvnmangel. Også for bihulebetennelse og mage-tarm-infeksjoner økte risikoen for å bli syk i takt med søvnunderskuddet.

– Skiftarbeid generelt og nattarbeid spesielt er assosiert med negativ helse. Mest rapportert er søvnighet og søvnproblemer, som blant annet kan forklares med at nattarbeidere må være aktive når døgnrytmene i kroppen er innstilt på inaktivitet og søvn, og motsatt – å sove når døgnrytmen er innstilt på aktivitet og våkenhet. Man jobber og sover i utakt med den biologiske klokken, sier Waage.

Optimalisering av skift

Forskerne vil øke bevisstheten om hvor viktig søvn er for immunhelsen. De tror også det kan være nyttig å oppfordre helsepersonell til regelmessige helseundersøkelser og vaksinasjoner.

– Sykepleiere kan ha nytte av optimaliserte skiftmønstre, som å begrense sammenhengende nattevakter og legge inn tilstrekkelig restitusjonstid mellom skift, sier Waage.

Det moderne samfunnet er i stor grad avhengig av skiftarbeid, der ansatte må jobbe utenom tradisjonell arbeidstid. Samtidig er det stadig mer forskning som viser at skiftarbeid kan ha en negativ innvirkning på helsa.

Kan ikke generaliseres

Spørreundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse hos sykepleiere (SUSSH) ble startet i 2008. Nesten 3000 sykepleiere har siden fått tilsendt årlige spørreskjema. Formålet med undersøkelsen er å se på hvordan sykepleieres helse utvikler seg over tid. Ulike typer for arbeidstid/turnusarbeid er viet mye oppmerksomhet.

Over 90 prosent av deltakerne i studien var kvinner med en snittalder nær 42 år. Derfor er studien best egnet til å si noe om sammenhengen mellom søvnmønster og infeksjonsrisiko blant kvinnelige sykepleiere over 30 år. Funnene kan dermed ikke automatisk sies å gjelde menn, yngre sykepleiere eller andre yrker.

Videre fant datainnsamlingen sted om våren, utenfor influensasesongen. Dermed kan infeksjonsratene ha vært lavere enn om undersøkelsen hadde blitt utført om vinteren.

