En tredel sier ja til EU, men svaret er fortsatt nei, viser ny måling

– Det er tydelig at velgerne er i bevegelse. Men vi har fortsatt ikke kommet til et flertall for at Norge skal gå inn som medlem, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse, som har utført målingen på vegne av VG, Aftenposten og Bergens Tidende.

35 prosent av de spurte svarer at de ville stemt ja til EU-medlemskap, mens 45 prosent sier at de ville stemt nei. 20 prosent oppgir at de er usikre.

Et representativt utvalg av befolkningen ble spurt om hva de ville stemt dersom det var folkeavstemning i morgen. Feilmarginen for målingen er på pluss/minus 2 til 3 prosentpoeng.

Venstre-leder Guri Melby, som har lovet en EU-folkeavstemning om EU i neste stortingsperiode, er glad for at andelen nei-stemmer har gått ned.

– Det er ikke lenger nei-flertall i befolkningen. Det er under 50 prosent som er negative. Det er en tydelig beskjed fra befolkningen om at vi trenger en debatt, sier Melby til VG.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, som er imot EU-medlemskap, peker imidlertid på at andelen som sier ja, er mindre enn ved folkeavstemningene i 1972 og 1994. Da svarte henholdsvis 46,5 prosent og 47,8 prosent av befolkningen ja, mot dagens 35 prosent.

