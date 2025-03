Utbetalingene fra Nav økte med 51 milliarder kroner i fjor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

2,8 millioner personer, som utgjør halvparten av befolkningen i Norge, mottok en ytelse fra Nav minst én gang i løpet av 2024, skriver etaten i en pressemelding.

I tillegg var det 110.800 personer bosatt i utlandet som mottok penger fra Nav.

– Til sammen var det nesten 3 millioner personer som mottok minst én utbetaling fra i Nav i fjor. De aller fleste av oss mottar penger fra Nav i løpet av livet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Økning på 51 milliarder

Utbetalingene økte med 8,8 prosent fra 2023, som tilsvarer i overkant av 51 milliarder kroner. Veksten er høyere enn lønnsveksten og justeringen i grunnbeløpet.

– Økningen skyldes blant annet at vi blir flere pensjonister, et høyt sykefravær og vekst i mottakere av både arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, sier Holte.

Justert for lønnsveksten i 2024 var veksten i utbetalingene på omtrent 21 milliarder kroner.

Pensjon utgjør halvparten av utbetalingene

Alderspensjon står for nesten halvparten av utbetalingene i Norge, med 309 milliarder kroner. Det er en økning på 6 prosent fra 2023.

Utbetalingene til uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og sykepenger var til sammen på 236 milliarder kroner, en økning på 8,9 prosent.

Fordelt per innbygger var utbetalingene høyest i Telemark, tett etterfulgt av Østfold, Nordland og Innlandet. Lavest var utbetalingene til Oslo.

Fordi alderspensjon utgjør halvparten av betalingene, er det fylker og kommuner med en stor andel pensjonister som ligger på topp.

– Som ventet

Mye av økningen var som ventet, mener arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap). Hun viser til at det blir flere eldre, og at alderspensjonen dermed øker, og at regjeringen har økt barnetrygden.

– Det gir en økning i utbetaling av barnetrygd til 25,3 milliarder kroner i fjor, sier Brenna.

Men tallene understreker også viktigheten av en forsterket innsats for å redusere sykefraværet, mener hun.

– Lange sykefravær er kostbart i seg selv. Det kan også føre til at man havner utenfor arbeidslivet lenge, og en del går over til å bli mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, sier hun.

– Derfor er det bra at vi nå har fått på plass en IA-avtale. Der er vi er enige med partene i arbeidslivet om nye tiltak for å få ned sykefraværet og inkludere flere i arbeidslivet, sier Brenna.

