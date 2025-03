Regjeringen venter fortsatt økt reallønn i 2026

Det ble kjent i forkant av regjeringens budsjettkonferanse på Ringerike som starter tirsdag. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) åpnet pressemøtet med å framheve det alvorlige bakteppet for årets budsjettforhandlinger. Likevel mener regjeringen at Norge er godt rustet, og at den forventer økt økonomisk handlingsrom både i år og for neste år.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) presenterte hovedlinjene i regjeringens forventninger. I grunnlaget legges det opp til at kjøpekraften blant norske husholdninger vil øke med 2,8 prosent i år og 2,6 for 2026.

– En av de tingene vi ønsker å gjøre med budsjettet er å gjøre noe med de tingene som gjør at vi kan få en større økonomisk handlingsrom, sa Stoltenberg.

I grunnlaget fra regjeringen går det fram at også boligbyggingen, som har vært hard rammet av dyrtiden, skal få et oppsving. Den anslås at det skal bygges 20 prosent flere boliger i 2026, mot nedgang på 19 prosent i fjor.

