Oslo SV vil frede EØS-avtalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Til helgen skal SV samles på landsmøte, hvor partiets blant annet skal meisle fram sin fremtidige Europa-politikk.

– Hvis vi skulle sagt opp EØS-avtalen, måtte vi hatt et annet alternativ på plass, sier Oslo SVs leder Sunniva Holmås Eidsvoll til NRK.

Hun mener det ikke er realistisk å fremforhandle en ny handelsavtale midt oppi en stor internasjonal handelskrig. Eidsvoll får full støtte fra fylkeslagene i Nordland og Møre og Romsdal:

– Jeg forventer at landsmøtet vedtar en ny tekst, der vi tydeliggjør at EØS-motstanden ligger fast, men at vi freder avtalen denne perioden, sier Christian Torset i Nordland SV.

Det er også ventet diskusjoner om kraftpolitikk, skattlegging av barnetrygd, vindkraft på land, Nord-Norge-banen og regulert omsetning av cannabis på landsmøtet.

Partileder Kirsti Bergstø, nestleder Marian Hussain og partisekretær Audun Herning er innstilt for gjenvalg. Lars Haltbrekken er innstilt som ny nestleder etter Torgeir Knag Fylkesnes.

Les også: Tre omstridte energidirektiver inn i EØS-avtalen i juni