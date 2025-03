Nye MBL-tall: Lojale lesere gir stabile opplagstall – men flere dropper papir

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Totalopplaget for norske aviser var på 2,6 millioner i andre halvår av 2024, uendret fra samme periode året før. Det heldigitale opplaget øker med 8,3 prosent, ifølge en pressemelding fra Mediebedriftenes landsforbund (MBL).

Abonnement som omfatter både papir og digital tilgang, gikk tilbake 14,4 prosent, mens det rene papiropplaget falt hele 18,1 prosent.

– Overgangen fra papir til digitalt pågår for fullt over hele landet, og avisene får brukerne med seg i et marked preget av stor konkurranse om folks tid og penger, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL.

70 prosent av det totale avisopplaget nå er heldigitalt, mens 27 prosent abonnerer på både nett og papir. Det rene papiropplaget er på fattige 3 prosent.

Rekordmange aviser

Det rapporteres opplag på til sammen 252 avistitler for andre halvår 2024, og det er flere enn noen gang, ifølge MBL. Av disse kan 102 aviser glede seg over en økning i opplaget, mens 141 går tilbake.

Endringen fra papiravis til bare nettavis går gjerne litt gradvis. I fjor kuttet 20 aviser antall utgivelser på papir, mens de siste tre årene har 59 aviser endret frekvens.

For første gang er mer enn halvparten av abonnementene heldigitale, viser statistikken fra MBL.

De nasjonale avisene leder an med en nettandel på 83 prosent. Hos de minste går veksten naturlig nok raskest sett i prosent. Hos lokalavisene med opplag under 4000 økte nettandelen med 10 prosentpoeng det siste året og er nå på 56 prosent.

VG+ opplagsvinner

VG+ ble opplagsvinneren i andre halvår i fjor med nesten 25.600 nye abonnenter. De nasjonale avisene økte samlet sett med 0,7 prosent – mye takket være nettopp VG. Finansavisen økte med over 8000 og havnet på topp hos nisjeavisene.

Stavanger Aftenblad havnet på tredjeplass med nesten 2500 abonnenter. Sammen med Fædrelandsvennen, Adresseavisen og Bergens Tidende utgjør Aftenbladet regionavisene, som økte med 1,2 prosent.

Nationen mistet rundt 1000 abonnenter, mens Aftenposten opplevde en nedgang på rundt 4600, det samme som Dagbladet+.

Vi leste 25 millioner blader

I hele fjor ble det solgt 25,2 millioner magasiner, en nedgang fra 27,8 millioner året før. Opplaget omfatter 33 titler, tre færre enn året før. Nedgangen berører alle titlene.

Den største magasinkategorien er fortsatt ukeblader for voksne kvinner – og Hjemmet er selve dronningen. På de neste plassene kommer Se og Hør Tirsdag og Vi over 60. Etter denne kategorien kommer Bolig og interiør og Aktualitet og TV. Til sammen utgjør disse tre kategoriene mer enn 70 prosent av magasinopplaget.

Opplaget for norske magasiner er på 776.000 og falt 9,8 prosent fra 2023 til 2024.

