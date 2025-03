Nå kommer skattemeldingen: – Det lønner seg å sjekke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Skattemeldingen blir sendt ut på ulike dager mellom 13. mars og 4. april, ifølge Skatteetaten.

– Du får beskjed på epost eller SMS når du kan sjekke din, opplyser etaten på nettsiden.

Da skattemeldingene i fjor ble sendt ut til 5,1 millioner lønnstakere, pensjonister og enkeltpersonforetak, lå 2,7 millioner an til å få penger til gode. Det siste skatteoppgjøret viste imidlertid at hele 3 millioner fikk penger til gode for skatteåret 2023.

– Disse tallene beviser det vi i Skattebetalerforeningen i en årrekke har understreket; det lønner seg å sjekke skattemeldingen, sier fagsjef Rolf Lothe i foreningen i en pressemelding.

Ikke ferdig fylt ut

Da skattemeldingene ble sendt ut i fjor, lå nordmenn an til å få 46 milliarder kroner i skatt til gode. Dette økte til 49 milliarder etter at skatteoppgjøret var klart. På samme måte er restskatten redusert fra 40 til 29 milliarder etter sjekking og justering av opplysningene.

– Når så mange som 360.000 skattebetalere klarer å snu situasjonen fra restskatt til null eller i beste fall få skatt til gode, burde det være en «no-brainer» når skattemeldingen nå sendes ut, mener Lothe.

Han sier mange tror at skattemeldingen er ferdig fylt ut, men slik er det ikke.

– Det kan være at du har gått gjennom store endringer fra 2023 til 2024, endringer som kan gi rett til fradrag. Disse bør du sørge for å sjekke om er med. Dessuten kan opplysningene om deg være feil, eller ha mangler, da er det ditt ansvar å påse at dette korrigeres.

Sjekke lenger tilbake

Skattebetalerforeningen anbefaler å ikke utsette sjekkingen.

– Det er viktig å huske at desto tidligere du leverer skattemeldingen, desto tidligere får du skattepengene du eventuelt har til gode, sier Lothe.

Skatteetaten kan for øvrig gjøre endringer i inntil fem år etter fristen for å levere skattemeldingen.

Dermed er det i år siste året det er mulig å korrigere opplysningene i skattemeldingen for 2021. Er det feil eller mangler i denne, og dette oppdages av etaten senere, vil det være den enkelte skattebetalers ansvar å korrigere.

