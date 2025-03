Mann dømt til 17 års fengsel for drap i Mjøndalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Wærstad ble funnet livstruende skadet på en parkeringsplass bak Mjøndalshallen og døde kort tid senere. Ekskjæresten hadde stukket henne med kniv flere ganger, bare to dager etter at hun hadde sagt at hun ønsket en pause i forholdet.

Drapet beskrives i dommen fra Buskerud tingrett som overlagt og peker på at det var flere steder på veien der mannen hadde tid og anledning til å overveie situasjonen. I tillegg pekes det på at han hadde tatt med seg en liten, lettere skjult kniv framfor en mer tilgjengelig kniv han hadde i stua.

Samtidig har mannen tilstått forsettlig (men ikke overlagt) drap, og dette gjør at han får ett års fradrag i fengselsstraffen.

Mannens forsvarer Cathrine Bang sier til NTB at hennes klient ikke har avgjort om han vil anke dommen.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale følgende erstatningssummer til de etterlatte:

Hver av Wærstads to barn 402.000 kroner i oppreisningserstatning.

Hver av Wærstads foreldre 372.000 kroner i oppreisningserstatning.

Wærstads mor 170.362 kroner i erstatning for utgifter i forbindelse med dødsfallet, blant annet gravferd.

Wærstads to barn 3.506.004 kroner i forsørgertapserstatning.

NRK omtalte dommen først.