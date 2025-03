Kjennelse: Spionsiktet vekter anga russisk agent

Det framgår i en bisetning av en kjennelse fra Oslo tingrett der han blir varetektsfengslet i ytterligere fire uker.

– Retten kan under disse omstendigheter ikke se at det forhold at siktede samarbeider og har identifisert en russisk agent under etterforskningen tilsier at unndragelsesfaren er avgjørende svekket, heter det.

27-åringen ble i november siktet for grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter, senere også grov avsløring av statshemmeligheter. Han har erkjent at han samlet inn og delt opplysninger med russisk og iransk etterretning.

Ifølge NTBs opplysninger er mannen medeier i et vaktselskap som har tillatelse fra et politidistrikt til å drive tilsyn med privat eller offentlig område, kontrolltjeneste og ledsagertjeneste.

PST har opplyst at mannen jobbet ved USAs ambassade i Oslo.

Motivert av USAs støtte til Israel i forbindelse med krigen i Gaza skal han ha kontaktet ambassadene til Iran og Russland for å «for å bistå med informasjon».

Han har innrømmet å ha gitt opplysninger om besøkende til den amerikanske ambassaden, kjøretøy og diplomaters adresser. Han har forklart at han ble lovet økonomisk kompensasjon, ifølge kjennelsen. Lovbruddet har en strafferamme på inntil 15 år.

Les også: Overtydelig at vår verdensorden er i trøbbel (+)

Les også: 400.000 vurderer til enhver tid om de orker å stå i arbeid (+)

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn