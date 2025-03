Full strømstrid i SV – mindretall vil skrote motstand mot utenlandskabler

– Som en av mindretallet ønsker jeg å være mer åpen for utbygging av ulike former for fornybar energi, og ikke like avvisende til internasjonalt energisamarbeid og kraftutveksling, sier Gunnell Erika Sandanger til Klassekampen.

I programkomiteens forslag til nytt partiprogram står det blant annet at SV skal si nei til EUs fjerde energimarkedspakke og nei til fornybardirektivet. Dette vil Sandanger og Eidsvoll og resten av mindretallet ha bort på SVs landsmøte den kommende helgen.

– Uenigheten handler om hvordan vi skal stoppe klimaendringene og hvordan vi skal sikre grønne arbeidsplasser i Norge. Da trenger vi fornybar energi, og vi er uenige i hvor mye ny fornybar energi vi trenger, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, som er leder i Oslo SV.

SVs programkomité har også foreslått å si nei til å bygge en ny utenlandskabel til Danmark som skal erstatte de som går ut av drift i 2026 og 2027. Sandanger mener imidlertid at denne motstanden bør fjernes fra programmet.

– Grunnen til det er at vi mener at vi skal være forsiktige, i dagens kontekst, med å slå fast at vi ikke skal ha samarbeid om kraftutveksling med våre naboland, sier hun.