Fruktbarhetstallene gikk opp i fjor – fortsatt blant de laveste registrert

Samlet fruktbarhetstall (STF) var 1,44 barn per kvinne i 2024, som er en oppgang fra 1,40 året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det vil si at fruktbarheten økte for første gang siden 2009, med unntak av pandemiåret 2021.

– Selv om fruktbarheten steg i 2024, er det viktig å understreke at SFT fortsatt er lavt. Et samlet fruktbarhetstall på 1,44 er det tredje laveste som er registrert i Norge, sier Espen Andersen, seniorrådgiver i byrået .

I 2024 ble det født 54.000 barn i Norge, 2030 flere barn enn året før.

– Skal kunne få de barna de ønsker seg

Barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) mener det er viktig at vi har et samfunn der folk ønsker å få barn og mener fjorårets utvikling er gledelig.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at alle skal kunne få de barna de ønsker seg. Det handler om trygghet for økonomi, muligheten for å kombinere jobb og familie, og om gode velferdstjenester for barnefamiliene. Derfor har vi styrket det universelle velferdstilbudet for alle barn, med billigere barnehage og SFO og økt barnetrygd, sier Vågslid.

SSB regner ut samlet fruktbarhetstall ut ifra det totale antallet fødsler. Det er et mål på hvor mange barn kvinner i gjennomsnitt kommer til å få i løpet av livet, gitt at fruktbarhetsmønsteret forblir likt.

Økt fruktbarhet blant kvinner over 30 år

Tallene viser at fruktbarheten blant kvinner under 30 år hadde en stabil utvikling i 2024, mens fruktbarheten økte blant kvinner i 30-årene.

– Det var særlig kvinner i alderen 30 til 34 år som bidro til fjorårets økning i fruktbarheten, sier Andersen.

De siste årene har stadig flere kvinner ventet med å få sitt første barn. Dette har vært en årsak til at fruktbarheten de siste årene har vært synkende. Til tross for økt fruktbarhet i 2024, fortsatte mors gjennomsnittsalder ved første fødsel å stige – fra 30,3 år i 2023, til 30,4 år i 2024.

Rogaland var fylket med den høyeste fruktbarheten i 2024, som i de siste årene. Her var SFT 1,63 i fjor, mens Oslo hadde lavest fruktbarhet med SFT på 1,31.

Les også: Sykepleierne advarer: – Vi er ikke godt nok forberedt på en ny pandemi

Les også: Nakstad: – Håper det blir lenge til vi får en ny global pandemi (+)

Les også: SV om kutt i formuesskatt: – En gavepakke til rike menn (+)