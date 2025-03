Februar: Høyeste strømregning på over et år i Sør-Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nivået er det høyeste siden januar i fjor.

Høyest februar-regning får husholdningene i prissone NO2, som strekker seg over Sørlandet og Sørvestlandet. De kan forvente en regning som ligger på rundt 2499 kroner etter strømstøtte for februar.

– Februar-regningen er omtrent på samme nivå som regningen for januar, og sju prosent høyere enn regningen for samme måned i fjor. Økningen skyldes høyere strømpriser, skriver Fornybar Norge i en pressemelding.

Høye priser i sør

På Østlandet (NO1) havnet snittregningen for februar på 2414 kroner.

– Februar-regningen er nesten én prosent høyere enn regningen for januar, og fem prosent høyere enn for samme måned i fjor. Økningen skyldes at strømprisene har steget, opplyser Fornybar Norge.

I NO3, som strekker seg over midtre del av Vestlandet, havner regningen for gjennomsnittshusholdningen på 2358 kroner etter strømstøtte.

Fornybar Norges strømprisindeks beregner den faktiske strømregningen, inkludert strømstøtte, nettleie og avgifter. Den tar også høyde for forskjellig snittforbruk i de ulike delene av landet.

Strømstøtten som blir utbetalt i februar, er også den høyeste denne vinteren i Sør-Norge. Støtten var på rundt 600 kroner i snitt per husholdning i NO2 og NO1, og i underkant av 400 kroner i NO5.

Høye spotpriser

Mandag kom nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) over prisveksten, som endte overraskende høyt i februar. Nettopp høye strømkostnader ble trukket fram av SSB til at konsumprisindeksen steg med 3,6 prosent fra februar i fjor til februar i år.

– Strømprisene falt fra januar til februar i fjor, mens de steg i samme periode i år. Dette trekker tolvmånedersveksten i KPI godt opp, sa Espen Kristiansen, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå.

Mildt vær bidro til lavere strømforbruk over hele landet i februar, men høye priser har sørget for at strømregningene likevel ble høyere enn året før i sør.

Gjennomsnittlig strømpris i februar var den høyeste siden november 2023 i NO1 og NO2, og siden januar 2024 i NO5.

– I NO2 endte den gjennomsnittlige spotprisen forrige måned på 100 øre/kWh, en oppgang fra 78 øre/kWh i januar. Februar-prisen er også høyere enn for samme måned i fjor, da snittprisen var 67 øre/kWh, opplyser Fornybar Norge.

Lave strømpriser i nord

Nord i landet (NO4) ble februar-regningen betydelig lavere enn i resten av landet. Snitthusholdningen der får en snittregning på 1029 kroner. Det er en nedgang på 240 kroner fra januar og på rundt 900 kroner fra februar i fjor, ifølge Fornybar Norge.

– I Nord-Norge var det usedvanlig mildt vær i februar, og både strømforbruket og strømprisene falt. Februar-regningen er derfor nesten halvert sammenlignet med fjorårets februar-regning, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge.

I Nord-Norge falt strømprisene fra januar til februar fra 11 øre/kWh til 8 øre/kWh. Det er 80 prosent lavere enn i samme måned i fjor, og den laveste månedsprisen i Nord-Norge siden august 2022.

Også nordre del av Vestlandet og Midt-Norge (NO3) får lavere regning i februar i år enn i fjor. Der ender snitthusholdningens strømregning på 1645 kroner etter strømstøtte.

Det er en nedgang på fem prosent fra januar og 22 prosent fra februar i fjor, ifølge strømprisindeksen.

Snittforbruket under norgespris-taket

Mandag presenterte regjeringen et mer detaljert opplegg for den planlagte norgesprisen på strøm, som etter planen skal innføres fra 1. oktober i år. Norgesprisen vil være en fastpris på 40 øre /kWh pluss moms, avgifter, påslag fra strømselskapet og nettleie.

Energiminister Terje Aasland (Ap) kunne røpe at regjeringen nå ser for seg et tak på hvor mye strøm man kan kjøpe til norgespris hver måned. Taket foreslås satt til 3000 kilowattimer, 4000 kilowattimer eller 5000 kilowattimer.

Til sammenligning var forbruket til en gjennomsnittshusholdning i NO2 på 1552 kilowattimer i februar, ifølge strømprisindeksen. I NO1 var snittforbruket på 1596 kilowattimer. I NO3 var forbruket på 1537 kilowattimer i snitt, og på 1867 kilowattimer i Nord-Norge (NO4) og 1487 kilowattimer i NO5.