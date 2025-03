Banker angrer ikke på rentekutt før prisvekstsjokket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordirekte, en del av Skagerrak Sparebank, satte ned boliglånsrenta med inntil 0,25 prosentpoeng i forrige uke.

– Folk har vært ganske utålmodige etter å få satt ned renten. Det var derfor vi var tidlig ute, sier banksjef Helge Bjørbæk til E24.

Nedgang i markedsrentene de siste månedene gjorde at de kunne senke renta allerede, ifølge Bjørbæk.

– Man kan si at vi sånn sett forskutterte den forventede endringen fra Norges Bank, sier han.

Norges Bank varslet i januar at de trolig ville senke styringsrenta i mars, men mandag viste tall fra Statistisk sentralbyrå en prisvekst på 3,6 prosent de siste tolv månedene – langt høyere enn ventet.

Nybygger, det digitale konseptet til Sparebanken Øst, har varslet at de setter ned boliglånsrenta med inntil 0,19 prosentpoeng fra 27. mars.

– Vi tenker at den beslutningen vi tok da, var riktig. Vi ser ikke noe mørkt på at renten skal holdes uendret nå på neste rentemøte. Vi er ikke noe bekymret over det, sier markedsdirektør Ole Sivertsen.

Norges Bank kommer med sin rentebeslutning 27. mars.

Les også: Regjeringen venter at folks reallønn vil øke neste år

Les også: DNB: Tror Norges Bank lar rentekutt vente til september

Les kommentar: Politikerne må fortelle oss hvor de vil kutte i neste års statsbudsjett