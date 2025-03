Ap over 30 prosent på NRK-måling – beste på åtte år

Målingen gir også en merkbar framgang for Høyre og Venstre, mens både SV og Sp faller, viser Norstat-målingen, som er gjort på oppdrag fra NRK , Vårt Land og Dagbladet.

Knapt noen av endringene i meningsmålingen er utenfor feilmarginen. Mest synlig er det imidlertid at Arbeiderpartiets framgang fortsetter, med 30,1 prosent oppslutning (1,4), som er første gang på åtte år at de er så høyt på en meningsmåling fra NRK.

Frp går tilbake til 23 prosent (-2,4). Høyre går også fram til 18,1 prosent (1,8), men er fortsatt klart mindre enn Frp.

Og det er ikke den eneste gode nyheten for Ap på målingen. I februar viste NRKs meningsmåling for første gang på tre og et halvt år at statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre er foretrukket til å styre landet av flere enn Høyre-leder Erna Solberg, og denne måneden har forspranget økt. 37 prosent vil nå ha Støre som statsminister, mot 35,2 prosent for Solberg.

Det er fortsatt et flertall for borgerlig side, med 87 mandater til høyresidens partier mot 82 for venstresidens.

Partienes oppslutning er som følger: Ap 30,1 (1,4), Frp 23 (-2,4), H 18,1 (1,8), SV 6,4 (-1), Sp 5 (-1), Rødt 4,5 (-0,8), V 4,4 (1,3), KrF 2,6 (0,5), MDG 2,5 (-0,1), Andre 3,3 (0,9).

Meningsmålingen er tatt opp av Norstat 4.–8. mars. 983 personer er spurt, og feilmarginen ligger mellom 0,4 og 3,3 prosentpoeng, avhengig av parti.

Kommentar: Vi som velgere bør få denne ærlige beskjeden før valget (+)

Les også: Jens og Jonas får klar beskjed om hva de må satse på i neste års budsjett (+)

Les også: Kutt i formuesskatten: – Kvinner i vanlige yrker sitter igjen med regningen (+)