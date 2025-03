Tidligere advokat og tidligere sykepleier frifunnet for grovt underslag mot eldre kvinne

Det opplyser Økokrim i en pressemelding mandag ettermiddag.

Lagmannsretten har delt seg i et flertall og et mindretall ved avgjørelsen.

– Vi tar dommen til etterretning. Flertallet av dommerne i lagmannsretten har ikke vært enige med Økokrim. Vi vil nå bruke ankefristen til å vurdere hvorvidt det er aktuelt for påtalemyndigheten å anke til Høyesterett, sier statsadvokat Anne Allum.

Det er den eldre kvinnens tidligere advokat og sykepleieren som drev omsorgsboligen hun bodde i som nå er frifunnet. Begge skal ha mottatt store pengebeløp fra kvinnen i 90-årene.

I oktober 2023 ble advokaten dømt i tingretten til fengsel i to år og ni måneder for grovt underslag av drøyt 7,5 millioner kroner.

Sykepleieren ble også dømt og fikk en fengselsstraff på to år og sju måneder for medvirkning til grovt underslag og underslag av drøyt 5,5 millioner kroner.

Den gang ble det sett på som straffeskjerpende at underslaget gjaldt et betydelig beløp og at de to hadde utnyttet sine stillinger og brutt tilliten som følger med.