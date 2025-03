Statsforvalteren: Avdød pasient fikk ikke forsvarlig kreftbehandling

Statsforvalteren i Agder mottok klagen i januar i fjor og opprettet tilsynssak mot sykehuset. I klagen sto det blant annet at CT-undersøkelse ikke var blitt gjennomført.

Statsforvalteren har nå konkludert med at oppfølgingen ved sykehuset ikke var forsvarlig i henhold til spesialisthelsetjenesteloven, skriver Fædrelandsvennen.

Pasienten hadde omfattende spredning av kreft, noe som kunne blitt oppdaget tidligere dersom programmet for kreftforløp hadde blitt fulgt, konkluderer statsforvalteren.

Pasienten saken dreier seg om, er nå død.

Sørlandet sykehus beklager sterkt at kontrollregimet ikke ble fulgt slik det skulle og innrømmer at de har begått en feil ved at det ikke ble utført en CT-undersøkelse. Undersøkelsen ble først gjort dagen etter at feilen ble oppdaget.

I konklusjonen skriver fungerende fylkeslege Aud G. Askevold at dette førte til at pasienten ikke fikk den helsehjelpen vedkommende skulle fått til riktig tid, og at dette kan ha ført til forverrede prognoser.

– Dette er et så stort avvik fra god praksis, at det er i strid med forsvarlighetskravet, skriver fylkeslegen.

