Jordskjelv på Jan Mayen – kraftigste på 13 år

Forrige gang det gikk et så kraftig jordskjelv i området rundt øya var i august 2012, ifølge forskningsinstituttet NORSAR. Episenteret for jordskjelvet var 35 kilometer nord for øya.

Jordskjelvet har ikke ført til skader på verken personer eller på bygg og materiell. Det ble registrert klokken 03.33 natt til mandag, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Et jordskjelv med denne styrken vil ifølge Richters skala føre til «ødeleggelser med dødsofre», skriver Forsvarets Forum, men det hele skal ifølge Forsvaret ha forløpt uten dramatikk.

Det å oppleve noe mindre seismisk aktivitet på Jan Mayen er normalt, sier stasjonssjef på Jan Mayen, oberstløytnant Amund Ivangen Krogh.

– Nattens skjelv var litt større enn det vi normalt kan forvente. Samtlige i besetningen beholdt roen og det står bra til med alt personell. Stasjonen er trent og har rutiner hvis det oppstår ulike typer hendelser på øya, forklarer Krogh.

