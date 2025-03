Høyre-topper foreslår grunnkurs i militær motstand for alle 18-åringer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forslaget er en del av Høyres nye forslag til partiprogram som skal vedtas på landsmøtet 20. til 23. mars.

I forslaget heter det at alle nye årskull med vernepliktige som hovedregel skal gjennomgå et kort grunnkurs i militær motstand, uavhengig om de innkalles til førstegangstjeneste eller ikke.

I tillegg ønsker de at det tilbys et frivillig kurs til resten av befolkningen, med vekt på grunnleggende ferdigheter og overlevelse.

Målet med forslaget er å styrke det norske totalforsvaret.

– Dette blir bare én del av en større innsats for å øke krigsberedskapen, sier Heggelund til Aftenposten.

Frølich og Heggelund ser for seg at kursene kan inneholde alt fra overlevelsesteknikker til enkel våpenbruk. De mener forslaget vil styrke den nasjonale identiteten og fellesskapsfølelsen, og at man ikke må undervurdere effekten av å ha en mentalt forberedt befolkning.

– Når man har en befolkning som har en sterk tilknytning til landet sitt og en felles forståelse av nasjonal beredskap, da er man mer samlet i møte med kriser og ytre trusler, sier Heggelund.

